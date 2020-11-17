Кыргызстан просит Казахстан облегчить прохождение грузов через границу

МИД попросил Казахстан принять меры по решению вопросов с прохождением грузов через границу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, первый заместитель министра иностранных дел Нурлан Ниязалиев принял посла Казахстана в КР Кайрата Нурпеисова.

В ходе встречи особое внимание стороны уделили вопросам беспрепятственного прохождения грузоперевозчиками кыргызско-казахстанской государственной границы.

Нурлан Ниязалиев обратился к казахстанской стороне с просьбой принять меры по урегулированию вопросов на государственной границе, связанных со сдачей анализов водителями, осуществляющими двусторонние и транзитные автомобильные перевозки, и предоставлением ими справок с результатом теста на COVID-19.

Стороны обозначили важность устранения существующих барьеров в данной сфере с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.