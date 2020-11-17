19:43
USD 84.80
EUR 100.56
RUB 1.10
Общество

COVID-19. На Иссык-Куле количество обращений в больницы увеличилось в шесть раз

В Иссык-Кульской области на лечении находятся 387 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила заместитель полпреда в регионе Эльмира Усенова на расширенном заседании руководителей районов, МСУ и областных структур.

По ее данным, резкое увеличение обращений за медицинской помощью зафиксировано в октябре.

«Со второй половины августа был спад заболеваемости, в день было четыре-пять обращений за медицинской помощью. Но с октябра количество обращений выросло в шесть раз», — проинформировала она.

Замглавы области поручила руководителям районных администраций усилить работу по информированию населения.

«Выход из ситуации возможен только при совместной работе. Складывается впечатление, что проблему оставили только медикам. Руководителям районных администраций необходимо усилить работы по проведению разъяснительных работ среди населения», — отметила она.

Отметим, по области работают девять стационарных медучреждений, два центра общеврачебной практики, шесть ЦСМ, 42 ГСВ, 11 юридически самостоятельных ГСВ и 120 ФАПов.

В больницах подготовили 545 койко-мест и 26 реанимационных коек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173314/
просмотров: 182
Версия для печати
Материалы по теме
Больницам Бишкека, Оша и Нарынской области передали оборудование на $200 тысяч
Главврач ввел в заблуждение. Больница № 6 не готова к приему пациентов с COVID-19
Вторая волна коронавируса. В каких случаях разрешен транзит через Казахстан
В Кыргызстане смертность от внебольничной пневмонии выросла в 2,5 раза
В Кыргызстане в ноябре коронавирусом заразились 157 школьников
В Кадамджае и Бишкеке построят два новых мобильных стационара
В Кыргызстане еще 15 медиков заразились коронавирусом
Вакцинацию против гриппа прошли более 297 тысяч кыргызстанцев
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли четыре человека
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 555 человек
Популярные новости
Митинг у&nbsp;Верховного суда. Перепалка между сторонниками Атамбаева и&nbsp;милицией Митинг у Верховного суда. Перепалка между сторонниками Атамбаева и милицией
Вы&nbsp;готовы скинуться на&nbsp;выплату внешнего долга? Голосование Вы готовы скинуться на выплату внешнего долга? Голосование
Сбежавшего во&nbsp;время революции Кашкара Джунушалиева заметили на&nbsp;концерте в&nbsp;Москве Сбежавшего во время революции Кашкара Джунушалиева заметили на концерте в Москве
Зимнего туристического сезона в&nbsp;Кыргызстане не&nbsp;будет Зимнего туристического сезона в Кыргызстане не будет
Бизнес
Купите газовый котел и&nbsp;получите газ в&nbsp;подарок! Купите газовый котел и получите газ в подарок!
&laquo;Бакай Банк&raquo; теперь и&nbsp;в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; «Бакай Банк» теперь и в приложении «Мой О!»
Namba Group объявляет о&nbsp;новом этапе в&nbsp;жизни компании Namba Group объявляет о новом этапе в жизни компании
Смотрите бой Шевченко vs&nbsp;Майа за&nbsp;титул в&nbsp;наилегчайшем весе в&nbsp;приложении O!TV Смотрите бой Шевченко vs Майа за титул в наилегчайшем весе в приложении O!TV
17 ноября, вторник
19:24
COVID-19. На Иссык-Куле количество обращений в больницы увеличилось в шесть раз COVID-19. На Иссык-Куле количество обращений в больницы...
19:20
В Бишкеке оштрафовали водителей, вышедших на микроавтобусный маршрут № 283
19:00
Цифра дня. 48 миллиардов сомов в год выделяется из бюджета на зарплату
18:55
Эвакуация в ГУМ «Чынар»: причиной переполоха стала банка с вареньем
18:46
Вернуть нельзя оставить. В БГК не пришли к мнению, что делать со школой № 71