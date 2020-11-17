На выплату внешнего долга готов скинуться только каждый седьмой. Итоги опроса

Кыргызстанцы не готовы отдавать свои кровные на погашение внешнего долга. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 24.kg.

Только 15 процентов респондентов в какой-то мере поддержали инициативу об открытии спецсчета для добровольного сбора денег от народа на выплату внешнего долга. При этом три пятых из них особо оговорили, что сама идея им нравится, но финансовой возможности в ней поучаствовать у них нет. Число же тех, кто уже перечислил деньги на счет, стремится к нулю. Таких всего 13 человек — меньше четверти процента читателей, принявших участие в голосовании.

Подавляющее же большинство опрошенных не восприняли идею скинуться на выплату внешнего долга позитивно. Самым популярным ответом оказался «пусть выплачивают те, кто брал и распределял кредиты», его выбрали 78 процентов респондентов. Еще 6 процентов посчитали, что погашение кредита — это вообще не их дело.

Напомним, госдолг Кыргызстана приближается к $5 миллиардам. Это самый высокий показатель за всю историю страны — на август 2020-го на каждого кыргызстанца приходилось по $731,4.

Правительство планирует открыть спецсчет для добровольного сбора денег от народа для выплаты внешнего долга. Это не первая попытка властей погасить внешний долг страны за счет средств простых граждан. В 2018 году правительство во главе с Мухаммедкалыем Абылгазиевым предлагало открыть спецсчет для аккумулирования средств от желающих помогать государству. Большинство граждан тогда предложили погасить госдолг имуществом коррупционеров. При Алмазбеке Атамбаеве открывали два счета — в сомах и долларах. В 2012-м их закрыли, деньги передали Минфину.