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Экономика

Госдолг Кыргызстана. На каждого жителя приходится по $731,4

По итогам августа на каждого кыргызстанца приходится по $731,4 государственного долга. За месяц бремя выросло на $0,4.

По данным Министерства финансов, на 31 августа государственный долг (внешний плюс внутренний) составил $4 миллиарда 827,4 миллиона (378 миллиардов 797,49 миллиона сомов). В том числе $4 миллиарда 180,44 миллиона (328 миллиардов 32,02 миллиона сомов) — внешний, а $646,96 миллиона (50 миллиардов 765,47 миллиона сомов) — внутренний.

За месяц государственный долг страны вырос на $3,39 миллиона. Внешний долг увеличился на $10,84 миллиона, а внутренний, наоборот, сократился на $7,45 миллиона.

По итогам августа госдолг составил 64,96 процента ВВП.

Больше всего республика должна многосторонних льготных кредитов — $1 миллиард 872,87 миллиона (44,8 процента внешнего долга) и Экспортно-импортному банку Китая — $1 миллиард 778,18 миллиона (42,5 процента внешнего долга КР).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/171159/
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