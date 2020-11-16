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Общество

С 1 января 2021 года предлагают запретить ездить транспорту без полиса ОСАГО

С 1 января 2021 года в Кыргызстане могут ввести запрет на передвижение транспорта без полиса ОСАГО. Соответствующие поправки вынесены Министерством внутренних дел на общественное обсуждение.

Проектом предлагается дополнить перечень документов, предъявляемых водителем для проверки сотруднику органа внутренних дел, полисом по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. Это связано с тем, что именно с 2021 года вступают в силу нормы об ответственности автовладельцев за неисполнение обязанности по обязательному страхованию.

Кроме того, предлагается Правила дорожного движения дополнить новым знаком «6.22 «Видеоконтроль», который позволит предупреждать участников дорожного движения об участках дороги, на которых используются стационарные аппаратно-программные комплексы фото- и видеофиксации. В МВД уверены, что это сократит необходимость избыточного применения запрещающих и других дорожных знаков, а также будет способствовать повышению безопасности дорожного движения.

Предлагается внести норму о запрете эксплуатации транспортных средств, владельцы которых не заключили договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173192/
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