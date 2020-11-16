10:50
USD 84.80
EUR 100.19
RUB 1.10
Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева

Освобождение Батукаева. Заседание в Верховном суде в очередной раз отложили

В Верховном суде должно было состояться очередное судебное заседание по уголовному делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Читайте по теме
Освобождение Батукаева. Адвокаты потребуют вернуть дело на новое рассмотрение

Однако разбирательство отложили на неопределенный срок в связи с болезнью одного из судей.

Отметим, что сегодня адвокаты бывшего президента Алмазбека Атамбаева должны были заявить ходатайство о возвращении уголовного дела на новое рассмотрение.

Напомним, Первомайский районный суд Бишкека приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам лишения свободы, бывшего генпрокурора Индиру Джолдубаеву к выплате штрафа в 5 миллионов сомов. Бывшего советника главы ГСИН Калыбека Качкыналиева — к двум годам лишения свободы. В связи с тем, что срок содержания под стражей истек, его отпустили из-под стражи в зале суда. Академика Абдухалима Раимжанова признали виновным, но в связи с истечением срока давности ему не назначили наказание.

Бишкекский горсуд оставил приговор в силе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173139/
просмотров: 337
Версия для печати
Материалы по теме
Освобождение Батукаева. Адвокат просит допросить Алмазбека Атамбаева
Освобождение Батукаева. Бывшего замгенпрокурора принудительно приведут в суд
Верховный суд не стал сегодня рассматривать дело об освобождении Батукаева
Освобождение Батукаева. Адвокаты потребуют вернуть дело на новое рассмотрение
Освобождение Батукаева. Около Верховного суда собрались сторонники Атамбаева
Освобождение Азиза Батукаева. Заседание в Верховном суде назначено на 21 октября
Азиз Батукаевдин бошотулушу. Атамбаев абактан кайрылуу жасады
Освобождение Азиза Батукаева. Еще двух фигурантов дела приговорили к штрафу
Освобождение Батукаева. Бишкекский горсуд оставил в силе приговор фигурантам
Освобождение Батукаева. Заключивших сделку со следствием приговорили к штрафу
Популярные новости
Вы&nbsp;готовы скинуться на&nbsp;выплату внешнего долга? Голосование Вы готовы скинуться на выплату внешнего долга? Голосование
В&nbsp;доме Тайырбека Сарпашева провели обыск В доме Тайырбека Сарпашева провели обыск
Зимнего туристического сезона в&nbsp;Кыргызстане не&nbsp;будет Зимнего туристического сезона в Кыргызстане не будет
От&nbsp;пневмонии скончался экс-министр образования и&nbsp;науки КР&nbsp;Каныбек Исаков От пневмонии скончался экс-министр образования и науки КР Каныбек Исаков
Бизнес
Пополняй карты Visa от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; через приложение MegaPay без комиссии Пополняй карты Visa от «Оптима Банка» через приложение MegaPay без комиссии
MegaCom продолжает расширение и&nbsp;модернизацию сети&nbsp;4G MegaCom продолжает расширение и модернизацию сети 4G
Обращение сотрудников золотодобывающего комбината &laquo;Макмал&raquo; к&nbsp;и.&nbsp;о. президента Обращение сотрудников золотодобывающего комбината «Макмал» к и. о. президента
Добро пожаловать в&nbsp;новые сберкассы &laquo;Керемет Банка&raquo; в&nbsp;Нарыне и&nbsp;Оше Добро пожаловать в новые сберкассы «Керемет Банка» в Нарыне и Оше
16 ноября, понедельник
10:21
Освобождение Батукаева. Заседание в Верховном суде в очередной раз отложили Освобождение Батукаева. Заседание в Верховном суде в оч...
10:20
Пополняй карты Visa от «Оптима Банка» через приложение MegaPay без комиссии
10:19
Депутат предлагает сократить число судей Конституционной палаты
10:15
Суд отстранил от должности и. о. председателя Федерации профсоюзов
10:13
В мире COVID-19 заразились свыше 54,3 миллиона, умерли более 1,3 миллиона