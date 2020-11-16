Освобождение Батукаева. Заседание в Верховном суде в очередной раз отложили

В Верховном суде должно было состояться очередное судебное заседание по уголовному делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Однако разбирательство отложили на неопределенный срок в связи с болезнью одного из судей.
Отметим, что сегодня адвокаты бывшего президента Алмазбека Атамбаева должны были заявить ходатайство о возвращении уголовного дела на новое рассмотрение.
Напомним, Первомайский районный суд Бишкека приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам лишения свободы, бывшего генпрокурора Индиру Джолдубаеву к выплате штрафа в 5 миллионов сомов. Бывшего советника главы ГСИН Калыбека Качкыналиева — к двум годам лишения свободы. В связи с тем, что срок содержания под стражей истек, его отпустили из-под стражи в зале суда. Академика Абдухалима Раимжанова признали виновным, но в связи с истечением срока давности ему не назначили наказание.
Бишкекский горсуд оставил приговор в силе.