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Общество

В Кемине судья обманул обвиняемого и вынес ему приговор

Кеминский районный суд в нарушение закона без адвоката рассмотрел уголовное дело в отношении Т.М. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела уголовного и гражданского судопроизводства прокуратуры Чуйской области Нурлан Тагаев.

По его словам, Т.М. обвинялся в тяжком преступлении. Участие адвоката в судебном разбирательстве было необходимым.

«В частности, Т.М. обвинялся в изнасиловании своей супруги. Судья Кеминского районного суда Нурмамбет Эшалиев приговорил обвиняемого к девяти годам лишения свободы. Однако адвокат обвиняемого в деле не участвовал. Это нарушение закона, так как в Конституции и УПК четко прописано, что каждый гражданин имеет право на защиту. Обвиняемого обманули, сказав, что предоставят ему защиту на следующем заседании, однако за один день суд рассмотрел дело и вынес решение. Чуйский областной суд отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение», — сказал Нурлан Тагаев.

Он добавил, что сейчас надзорный орган готовит представление в Совет судей о привлечении судьи Нурмамбета Эшалиева к дисциплинарной ответственности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173020/
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