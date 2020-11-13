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Общество

Погранслужбу присоединили к Госкомитету национальной безопасности

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров подписал постановление о создании пограничной службы Госкомитета национальной безопасности. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что погранслужба ГКНБ является правопреемником ГПС. Согласно постановлению, директор ГПС ГКНБ является первым заместителем председателя Госкомитета нацбезопасности. Он еще не назначен.

В постановлении указывается, что ГКНБ должен в месячный срок внести предложения по изменению нормативных правовых актов, регулирующих деятельность погранслужбы ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172995/
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