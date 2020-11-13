Экс-министра образования и науки Каныбека Исакова похоронили в городе Ош

В Оше состоялись похороны бывшего министра образования и науки Каныбека Исакова. Об этом сообщили в мэрии южной столицы.

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Церемония прощания прошла перед главным корпусом Ошского государственного университета, который несколько лет возглавлял Каныбек Исаков.

«Он посвятил свою жизнь развитию науки и образования в нашей стране. Несколько лет возглавлял Ошский государственный университет, сделав его одним из ведущих вузов республики. Недолгое время занимал пост министра образования и науки во время сложной ситуации в КР. Сегодня кыргызстанцы, родственники, современники, политики, коллеги и тысячи студентов оплакивают смерть Исакова. Яркий образ Каныбека Абдуваситовича, заслуженного работника образования, лауреата нескольких высоких государственных наград, навсегда останется в сердцах кыргызского народа. Мои искренние соболезнования родным и близким Исакова», — сказал мэр Оша Таалайбек Сарыбашов.

Отметим, что бывший министр образования и науки Каныбек Исаков умер вчера. Ранее ему диагностировали пневмонию.