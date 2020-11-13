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Общество

Новым главой СЭЗ «Бишкек» стал журналист Кудрет Тайчабаров

Кудрет Тайчабаров назначен руководителем генеральной дирекции СЭЗ «Бишкек». Об этом 24.kg стало известно из собственных источников.

В ближайшее время нового директора должны представить коллективу. Сам Кудрет Тайчабаров также подтвердил назначение, написав об этом на своей странице в сети Facebook. Он отметил, что решение о его назначении принял сам и. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров. При этом Кудрет Тайчабаров заявил, что у него есть экономическое образование, которое позволит ему руководить СЭЗ «Бишкек».

«Сегодня кыргызстанские граждане работают по всему миру. Пора привлечь в Кыргызстан инвесторов, которые занимаются различными отраслями, в свободную экономическую зону через наших соотечественников. Правительство устранит бюрократические барьеры. Поэтому призываю всех наших патриотов привлекать потенциальных инвесторов в СЭЗ «Бишкек». С вашей помощью мы сможем улучшить инвестиционный климат, производство, экономику и создать новые рабочие места», — обратился Кудрет Тайчабаров.

При этом он отметил, что всегда готов обсуждать любые предложения через свою страницу в Facebook.

Напомним, что Кудрета Тайчабарова вызывали на допрос в МВД. По его словам, после драки в Араванском районе он выступил в прямом эфире на радио «Азаттык» с критикой в адрес властей. Сразу после эфира журналиста вызвали на допрос в представительство МВД КР в РФ.

Ранее руководителем СЭЗ был Дуйшен Ирсалиев, который 28 октября 2020 года распоряжением премьер-министра КР был освобожден от занимаемой должности генерального директора СЭЗ «Бишкек».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172890/
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