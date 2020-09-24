Журналиста Кудрета Тайчабарова вызвали на допрос в Москве

В Москве журналиста Кудрета Тайчабарова вызвали на допрос. Об этом 24.kg сообщил он сам.

По его словам, после драки в Араванском районе он выступил в прямом эфире на радио «Азаттык» с критикой в адрес властей. Сразу после эфира журналиста вызвали на допрос в представительство МВД КР в РФ.

«В эфире я сказал, что люди, которые были в 90-е связаны с криминалом, сейчас сидят у власти. Мне позвонил официальный представитель МВД КР в России, пригласил на беседу. Цель допроса мне не объяснили, сказали прийти в посольство КР в России или любое отделение полиции в Москве. Не стал ходить на допрос и решил рассказать об этом в социальной сети Facebook», — сказал Кудрет Тайчабаров.

Пресс-служба МВД недоступна для комментариев.