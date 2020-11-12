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Общество

Трансформация земель. Митингующие намерены ночевать у Дома правительства

В Бишкеке проходит митинг жителей села Военно-Антоновка Сокулукского района.

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Участники акции протеста пришли к Дому правительства. Они заявили, что не намерены уходить до тех пор, пока исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров не подпишет закон о трансформации земельных участков.

Отметим, что жители Военно-Антоновки вышли сегодня на митинг к 10.00. Они проводили акцию протеста у здания «Белого дома». Митингующие перекрыли вход и требовали встречи с депутатами Жогорку Кенеша. Из-за этого в здание не могли попасть рядовые госслужащие.

24.kg
Фото 24.kg. Митингующие у Дома правительства не намерены расходиться

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172818/
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