Трансформация земель. Митингующие намерены ночевать у Дома правительства

В Бишкеке проходит митинг жителей села Военно-Антоновка Сокулукского района.

Участники акции протеста пришли к Дому правительства. Они заявили, что не намерены уходить до тех пор, пока исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров не подпишет закон о трансформации земельных участков.

Отметим, что жители Военно-Антоновки вышли сегодня на митинг к 10.00. Они проводили акцию протеста у здания «Белого дома». Митингующие перекрыли вход и требовали встречи с депутатами Жогорку Кенеша. Из-за этого в здание не могли попасть рядовые госслужащие.