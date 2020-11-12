Вузы в черном списке. Когда начнут пересматривать лицензии?

Пакистан включил все медицинские вузы Кыргызстана в черный список и не рекомендует своим гражданам поступать в них. Заявлено, что 90 процентов пакистанцев — выпускников вузов КР не могут пройти обязательный медицинский экзамен в Пакистанском медицинском совете и дипломы не признаются в их стране.

В Минобразования пообещали «отныне усилить лицензионный контроль за деятельностью вузов, в особенности по медицинским направлениям», в связи с тем, что сложившаяся ситуация негативно влияет на инвестиционный климат республики и, в частности, на экспорт образования.

Читайте по теме Как вывести вузы из черного списка, обсудили министр образования и посол ИРП

Глава ведомства Алмазбек Бейшеналиев поручил принять все меры, чтобы поднять качество предоставляемого образования. «В случае невыполнения поставленных задач в рамках закона будет пересмотрена лицензия вуза», — предупредили в министерстве.

О сложностях отзыва лицензии и почему в 2020 году не проводился лицензионный контроль, 24.kg рассказал начальник управления лицензирования и аккредитации Минобразования Мирлан Калдыбай уулу.

— Какая работа проводится после встреч министра с ректорами медицинских вузов и послом Пакистана в Кыргызстане?

— Сформировали рабочую комиссию, которая занимается проверкой вузов. Но проверяют не соблюдение лицензионных требований, материально-техническое обеспечение. Нарекания больше идут на само содержание образования, качество обучения.

Не знаю, из каких источников сделан вывод о том, что якобы 90 процентов пакистанцев, выпускников медицинских вузов КР, не проходят в Пакистане свой национальный экзамен.

Мы сделали анализ, в основном у нас учатся индусы. Выпуска пакистанцев еще нет. Навскидку посмотрели. Большинство сейчас на младших курсах. Мирлан Калдыбай уулу

При выдаче лицензии мы смотрим на наличие клинической базы, помещений, профессорско-преподавательский состав, а в содержание образования не лезем, квалификацию преподавателей не проверяем. Допустим, по требованиям 40 процентов преподавателей должны иметь степень. А как эти остепененные преподаватели проводят занятия, это уже не в нашей компетенции.

У нас только три государственных вуза, где готовят медицинских специалистов: КГМА, ОшГУ и Джалал-Абадский университет. Остальные 80 процентов — частные, и вмешательство министерства они могут расценивать по-другому.

Вузы сами должны быть заинтересованы в качестве образования. Если студенты приносят деньги, то должны быть уверены, что получат качественное образование. Мирлан Калдыбай уулу

— Кто проверяет качество образования?

— Независимые аккредитационные агентства. Мы как госорган не проводим аккредитацию высшего образования с 2016 года.

В основном вузы проходят аккредитацию перед выпуском студентов. По законодательству, прежде чем выдать диплом гособразца, университет должен иметь лицензию и аккредитационный сертификат.

— Справедливо ли выдают лицензии новым вузам? Специалисты говорят, что клинических баз и преподавателей не хватает даже в давно действующих университетах.

— Клиническая база может быть на праве собственности, оперативного управления или договора аренды. В этом плане претензий к учебным заведениям нет. Что касается преподавателей, когда наши эксперты приезжают в открывающийся вуз, там подтверждают договорами, приказами и трудовыми книжками.

Факт в том, что, когда комиссия проверяет, все документы в порядке. Если нет, то отказываем.

— Многим отказали?

— Многим. В неделю поступает по пять-шесть заявлений на ведение образовательной деятельности (это может быть школа, вуз и так далее). Максимум совет выдает два-три разрешения, остальным отказываем по различным причинам.

— Какова процедура отзыва лицензии?

— Очень сложная. Если мы выявили какое-то нарушение, то вначале выносим предупреждение. Если его не исполнили, то налагаем штраф (5-10 тысяч сомов, если не ошибаюсь). Если и это не помогает, то приостанавливаем действие лицензии. И только после этого можем подать исковое заявление в суд. Самостоятельно Минобразования своим каким-то решением отозвать лицензию не может. Только через суд.

— Сколько времени может уйти на это?

— Год-два.

— И все это время вуз может продолжать работать?

— Фактически да.

— На вашей памяти хоть одну лицензию отозвали?

— Честно говоря, не знаю. Не помню. Меня только недавно назначили, перед пандемией коронавируса.

— Как часто вы проверяете вузы после выдачи лицензии?

— У нас в отделе работает всего семь человек, поэтому не могу сказать, что это происходит часто.

— Раз в год?

— Даже еще реже. В республике более 50 высших учебных заведений, а еще есть дополнительное образование, среднее профессиональное, школьное — все эти учреждения проходят через лицензирование и контроль. И на всех семь человек. Проверки плановые, заранее уведомляем о них организации.

В этом году, честно говоря, мы не проводили лицензионный контроль из-за пандемии. Все болеют. Люди умирают, а мы тут со своим лицензионным контролем... Это будет раздражать общественность. Мирлан Калдыбай уулу

— Когда возобновите лицензионный контроль?

— С января, думаю. Вы же понимаете, сейчас в вузах практически никого нет, все преподаватели работают в дистанционном режиме. Проверять некого.

— Будут ли какие-то изменения после совещаний в Минобразования?

— Пересматриваем лицензионные требования. Есть временное положение о порядке лицензирования образовательной деятельности. В аппарат правительства уже внесли, там много изменений, приводим все в соответствие с государственным образовательным стандартом. Скоро утвердим, думаю, в ноябре-декабре.