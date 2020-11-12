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Общество
Сюжет: COVID-19

В мире COVID-19 заразились свыше 52 миллионов, умерли более 1,2 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 671 тысячу 627. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 52 миллиона 48 тысяч 827 человек. Больше всего зараженных в США (10 миллионов 397 тысяч 400), Индии (8 миллионов 636 тысяч 11), Бразилии (5 миллионов 747 тысяч 660), Франции (1 миллион 914 тысяч 722), России (1 миллион 822 тысячи 345), Испании (1 миллион 417 тысяч 709), Аргентине (1 миллион 273 тысячи 356), Великобритании (1 миллион 260 тысяч 198), Колумбии (1 миллион 165 тысяч 326) и Италии (1 миллион 28 тысяч 424).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 33,8 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 382 тысячи 778.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 282 тысяч 796. За сутки показатель вырос на 12 тысяч 625 человек. В том числе в США скончались 241 тысяча 615 человек, Бразилии — 163 тысячи 368, Индии — 127 тысяч 571, Мексике — 96 тысяч 430 и Великобритании — 50 тысяч 457.

В Кыргызстане зарегистрировали 64 тысячи 887 случаев заражения коронавирусом, в Казахстане — 118 тысяч 491, Узбекистане — 69 тысяч 330, Таджикистане — 11 тысяч 456.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172696/
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