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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Дело по событиям в Кой-Таше. Процесс начнется заново: сменился судья

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года.

На своей странице в Facebook официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева написала, что председательствующий Марат Сыдыков удовлетворил ходатайство обвиняемой, депутата Ирина Карамушкиной об отводе судьи. Больше он не будет вести заседания, и назначат другого.

Отметим, что после назначения нового председательствующего процесс начнется заново. К тому же назначенному судье потребуется время на изучение материалов уголовного дела, которое состоит из 80 томов.

Ранее, напомним, Марат Сыдыков продлил срок судебного разбирательства до 11 января 2021 года.

Напомним, по событиям в Кой-Таше 7-8 августа прошлого года МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Фигурантами по делу проходят депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, члены партии СДПК, экс-парламентарий Равшан Джеенбеков, а также бывший президент Алмазбек Атамбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172575/
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