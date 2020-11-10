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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву лучше. Он сможет участвовать в суде

Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву стало лучше. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, необходимое лечение его подзащитный получает. «Бронхит стал проходить. Кашляет уже меньше. А вот давление нестабильное по-прежнему», — сказал Сергей Слесарев.

Он добавил, что на завтра, 11 ноября, назначен процесс по уголовному делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года. «Если состояние здоровья позволит, то Алмазбек Атамбаева будет участвовать», — подчеркнул юрист.

Напомним, по событиям в Кой-Таше 7-8 августа прошлого года МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Фигурантами по делу проходят депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, члены партии СДПК, экс-парламентарий Равшан Джеенбеков, а также бывший президент Алмазбек Атамбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172457/
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