Суд по делу в Кой-Таше. Алга Кылычев отказался от сделки со следствием

Член «Народного штаба» Алга Кылычев отказался от сотрудничества со следствием по делу о кой-ташских событиях. Об этом сообщили сторонники Алмазбека Атамбаева и партия «Социал-демократы».

По их словам, Кылычев так поступил «в связи с общественно-политической ситуацией в стране, при которой он, не боясь мести со стороны прежних властей, рассказал о давлении со стороны следствия, угрозах, принуждениях, пытках».

Ранее от сотрудничества со следствием отказался еще один фигурант — Амантур Жамгырчиев.

Напомним, по событиям в Кой-Таше 7-8 августа прошлого года МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Фигурантами по делу проходят депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, члены партии СДПК, экс-парламентарий Равшан Джеенбеков, а также бывший президент Алмазбек Атамбаев.