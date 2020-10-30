Суд по событиям в Кой-Таше. Один из обвиняемых отказался от сделки со следствием

Один из фигурантов уголовного дела по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года Амантур Жамгырчиев отказался от сделки со следствием и объяснил журналистам почему.

По его словам, он будет настаивать в своих показаниях, которые дал в качестве свидетеля во время следствия. «Я пришел к этому после того, как исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров публично сказал, что в дальнейшем все политические уголовные дела будут открытыми и прозрачными. Я готов доказать свою невиновность в открытом суде. Прошу обеспечить открытый и справедливый судебный процесс в отношении меня и других обвиняемых в кой-ташских событиях», — сказал Амантур Жамгырчиев.

Напомним, по событиям в Кой-Таше 7-8 августа прошлого года МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Фигурантами по делу проходят депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, члены партии СДПК, экс-парламентарий Равшан Джеенбеков, а также бывший президент Алмазбек Атамбаев.