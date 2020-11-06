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Общество

В соцсетях появилось фото Атамбаева, гуляющего по двору исправительной колонии

В социальных сетях появилась фотография бывшего президента Алмазбека Атамбаева, свободно прогуливающегося по двору исправительной колонии № 47.

из интернета
Фото из интернета

Напомним, что бывшего главу государства приговорили к 11 годам лишения свободы. Он содержался в СИЗО ГКНБ. Во время беспорядков в ночь с 5 на 6 октября Алмазбека Атамбаева освободили. 9 октября он вышел на митинг на площадь Ала-Тоо, а на следующий день его вновь задержали. После того как Атамбаева перевели в СИЗО-1 Бишкека, он в знак протеста объявил голодовку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172268/
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