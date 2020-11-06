Ждали два года. Линейные ускорители прибыли в Кыргызстан

Два комплекта линейных ускорителей (высокоэнергетическое радиотерапевтическое оборудование) прибыли в Кыргызстан и доставлены в Национальный центр онкологии и гематологии. Об этом сообщила пресс-служба ФОМС.

По ее данным, для обеспечения радиационной безопасности ожидается прибытие специалистов из Беларуси (для монтажа дверей в бункерах) и Турции (для установки линейных ускорителей).

«По условиям заключенного договора срок проведения инсталляции, пробного запуска, обучения персонала составляет 120 календарных дней, после чего ожидается подписание акта приема-передачи и сдача оборудования в эксплуатацию», — уточнили в ведомстве.

Напомним, в ноябре 2018 года Министерство здравоохранения объявило тендер на закупку двух линейных ускорителей. 11 апреля 2019 года заключен трехсторонний договор между Фондом обязательного медицинского страхования, Национальным центром онкологии и гематологии и ОсОО MN Medical OU на поставку двух комплектов линейных ускорителей на сумму $3 миллиона 874 тысячи 778 за счет средств ЗАО «Кумтор Голд Компани».