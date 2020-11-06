14:19
USD 83.81
EUR 98.57
RUB 1.07
Общество

Ждали два года. Линейные ускорители прибыли в Кыргызстан

Два комплекта линейных ускорителей (высокоэнергетическое радиотерапевтическое оборудование) прибыли в Кыргызстан и доставлены в Национальный центр онкологии и гематологии. Об этом сообщила пресс-служба ФОМС.

По ее данным, для обеспечения радиационной безопасности ожидается прибытие специалистов из Беларуси (для монтажа дверей в бункерах) и Турции (для установки линейных ускорителей).

«По условиям заключенного договора срок проведения инсталляции, пробного запуска, обучения персонала составляет 120 календарных дней, после чего ожидается подписание акта приема-передачи и сдача оборудования в эксплуатацию», — уточнили в ведомстве.

Напомним, в ноябре 2018 года Министерство здравоохранения объявило тендер на закупку двух линейных ускорителей. 11 апреля 2019 года заключен трехсторонний договор между Фондом обязательного медицинского страхования, Национальным центром онкологии и гематологии и ОсОО MN Medical OU на поставку двух комплектов линейных ускорителей на сумму $3 миллиона 874 тысячи 778 за счет средств ЗАО «Кумтор Голд Компани».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172222/
просмотров: 849
Версия для печати
Материалы по теме
Линейные ускорители обещают поставить в Бишкек в конце октября
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке блогера примотали к&nbsp;столбу. Зачем? В Бишкеке блогера примотали к столбу. Зачем?
Вторая волна COVID-19. Кыргызстанцев скоро некому будет лечить Вторая волна COVID-19. Кыргызстанцев скоро некому будет лечить
Чингиз Айдарбеков объяснил, откуда у&nbsp;него дорогостоящая недвижимость Чингиз Айдарбеков объяснил, откуда у него дорогостоящая недвижимость
Китай озвучил требования для увеличения грузопотока через границу Китай озвучил требования для увеличения грузопотока через границу
Бизнес
Официальная позиция Beeline относительно перспектив на&nbsp;рынке Кыргызстана Официальная позиция Beeline относительно перспектив на рынке Кыргызстана
Благотворительность&nbsp;&mdash; наш гражданский долг Благотворительность — наш гражданский долг
Пять барьеров от&nbsp;коронавируса Пять барьеров от коронавируса
MegaCom объявляет набор слушателей в&nbsp;&laquo;IT&nbsp;Школу&raquo; MegaCom объявляет набор слушателей в «IT Школу»
6 ноября, пятница
14:01
Подводные камни конституционной реформы Садыра Жапарова. Мнение юристов Подводные камни конституционной реформы Садыра Жапарова...
14:00
Бывшего судью Первомайского райсуда Бишкека водворили в СИЗО
13:55
Плохая дорога возле железнодорожного вокзала: мэрия обещает ямочный ремонт
13:46
Правозащитники просят освободить осужденных с высоким риском заражения COVID-19
13:30
Русский театр драмы празднует свой 85-летний юбилей