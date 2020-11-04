В нескольких офисах Кубанычбека Жумалиева проводят обыски

В нескольких офисах депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева проводят обыски. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что обыски проводят сотрудники Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями.

«Известно, что обыски одновременно проводятся в торговых центрах «Таатан» и «Гоин». Кроме того, спецназ приехал и в Международный университет инновационных технологий. Эти объекты, по некоторым данным, принадлежат Кубанычбеку Жумалиеву», — сообщили редакции.

Напомним, в мае Финпол сообщил о начале проверки по установлению фактов возможного незаконного обогащения со стороны депутата. Досудебное производство было зарегистрировано в ЕРПП по статьям 323 «Незаконное обогащение» и 324 «Незаконное участие должностного лица в предпринимательской деятельности» УК КР. По результатам этой проверки в ГСБЭП заявили о выявленном многочисленном имуществе, зарегистрированном как на самого Кубанычбека Жумалиева, так и на его близких родственников.