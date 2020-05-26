Финпол выявил недвижимость, зарегистрированную на Кубанычбека Жумалиева

В рамках уголовного дела по имуществу депутата парламента Кубанычбека Жумалиева, ГСБЭП выявила недвижимость, зарегистрированную на парламентария. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Уточняется, что в рамках уголовного дела установлено движимое и недвижимое имущество, где Кубанычбек Жумалиев имеет долю в уставном капитале и является учредителем и руководителем.

«Также установлено многочисленное имущество близких родственников Кубанычбека Жумалиева. В настоящее время продолжается досудебное производство», — сообщили в ГСБЭП.

Ранее редакция 24.kg сообщала, что член Жогорку Кенеша Кубанычбек Жумалиев и его супруга, народная артистка Кыргызстана Роза Аманова, не указали в декларациях почти 50 компаний. СМИ также сообщали, что у депутата есть 33 компании, которые он скрыл от налоговой. Нардеп заявил, что большинство из них закрыты, а остальные переданы в доверительное управление.

Однако СМИ выявили еще 14 фирм, зарегистрированных на певицу, они также не указаны в декларациях депутата. При этом он три года подряд в отчетах о доходах и расходах указывал лишь дом, квартиру и машину. Речи о компаниях нет. В графе «близкие родственники» задекларированы только дом и машина «Ауди Q7» 2007 года выпуска.