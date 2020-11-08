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Общество
Сюжет: Полезные советы

Как избежать квартирных краж? Семь советов милиции

Квартирные кражи — наиболее часто совершаемые преступления против собственности. Милиция раскрывает только половину из них, поскольку найти домушника — дело непростое. Поэтому любую кражу легче предотвратить, чем после искать украденное.

24.kg решило выяснить у начальника отдела службы криминальной милиции ГУВД Бишкека Арстана Деркенбаева, как не стать жертвой домушников и форточников.

1

Как предотвратить кражу?

Квартирные кражи происходят в основном в многоэтажных домах. Злоумышленники подбирают ключи, взламывают замочные скважины или забираются в помещение через форточку, если квартира расположена с первого по третий этаж. Предотвратить проникновение злоумышленника можно, установив дверь с двумя замками или с кодовым. Можно также установить охранную сигнализацию.

2

Правда ли, что пластиковые окна более надежны?

Сейчас у большинства горожан пластиковые окна в надежде на то, что они спасут от воров. Это не так. Преступники могут открыть окно, вставив отвертку в уплотнительную резинку вдоль рамы.

Более надежно установить решетки на окна. Они защищают не только от грабителей, но и обеспечивают безопасность, если в доме есть маленькие дети — любители выглядывать в окно.

3

Кодовая дверь на входе в подъезд убережет нас и соседей от кражи?

Кодовая дверь помогает не всегда. Вор может представиться сотрудником муниципальных служб и проникнуть в подъезд якобы для того, чтобы проверить счетчик. Поэтому если к вам позвонили в домофон с просьбой открыть дверь, уточните, из какой службы пришел человек. Если вы пропустили незнакомца в подъезд, попросите его показать удостоверение.

4

Установили видеокамеры в подъезде. Это поможет раскрыть кражу?

Определенно это лучше, чем отсутствие хоть каких-либо улик. Видеозапись помогает милиции раскрыть кражи, установить время совершения преступления, составить фоторобот подозреваемого и, возможно, установить машину, на которой он скрылся, или направление, в котором ушел.

5

Как обезопасить свою квартиру на время командировок?

Попросите соседей или близких людей присмотреть за жилищем. Квартирные воры стучат в двери, проверяя, есть ли дома люди. Если за дверью слышен шум, значит, кто-то есть, злоумышленники уходят. Хорошо, если жильцы вашего подъезда знают соседей в лицо. В домах, где проживают сознательные и бдительные люди, относящиеся с подозрением к посторонним, кражи совершаются реже.

6

Как пожилым людям спастись от мошенников?

В первую очередь им необходимо знать, кто из социальных служб к ним приходит. Нельзя впускать в дом посторонних. Если пришел незнакомый, представился кем-то из муниципалитета, нужно прежде всего попросить человека показать удостоверение, не впуская дальше порога.

7

Хочу купить сейф. Это поможет от квартирных краж?

Если дома много драгоценностей, их можно хранить в сейфе. Желательно, чтобы он был закреплен в пол или стену, чтобы злоумышленники не смогли его вынести из вашего дома. Еще один выход — ячейки в банках. Крупные суммы денег также можно держать на банковской карте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171916/
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