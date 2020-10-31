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Общество
Сюжет: COVID-19

Правозащитники просят ГСИН не обижаться на критику и замечания

Сотрудники Национального центра по предупреждению пыток, правозащитного движения «Бир дуйно Кыргызстан», аппарата омбудсмена посетили с инспекцией закрытые учреждения.

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По итогам проверки и опросов, которые они проводили, выяснилось, что в период пандемии тысяча заключенных переболели коронавирусом и шесть умерли. Эксперты отметили, что условия в тюрьмах ужасные и не соответствуют международным стандартам содержания под стражей. Однако в ГСИН с этим заключением не согласились и заявили, что правозащитники искажают факты, «создавая искусственные условия для дестабилизации обстановки».

В ответ на заявление ГСИН в «Бир Дуйно» сообщали, что все сведения, представленные в предварительном отчете, основывались исключительно на результатах опросов в учреждениях, включая информацию о распространении заболевания в учреждении. Они привели в пример недавнее выступление и. о. президента премьер-министра Садыра Жапарова, который признался, что переболел коронавирусом, находясь в тюрьме.

«Согласно международным обязательствам Кыргызстана, государство несет основную ответственность и обязанность защищать, поощрять и осуществлять все права человека и основные свободы. ГСИН, являясь государственным органом, ответственена за соблюдение права на жизнь в закрытых учреждениях, должна принимать информацию и рекомендации не в качестве критики, а основы для улучшения ситуации и решения проблем системы», — рекомендуют правозащитники.

Они напомнили о вызовах и угрозах пандемии и о том, что в условиях смены власти в Кыргызстане ГСИН должна стать социальным институтом, дружественным и открытым для взаимодействия с союзниками, представляющими государственные органы по защите прав человека, и с правозащитными организациями.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171510/
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