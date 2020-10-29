21:55
USD 81.67
EUR 96.08
RUB 1.05
Общество
Сюжет: COVID-19

Правозащитники: Более тысячи заключенных переболели COVID-19, шесть умерли

Сотрудники Национального центра по предупреждению пыток и правозащитного движения «Бир дуйно» проинспектировали закрытые учреждения, чтобы проверить, как следственные изоляторы и колонии проводят профилактику в рамках борьбы с коронавирусом.

Уточняется, что при опросе осужденных и подследственных высказывались различные мнения относительно превентивных мер. В частности, предпринимаемой систематической, еженедельной дезинфекционной обработки камер. В Бишкекском СИЗО-1 подследственные сообщили о символической обработке. Они указали, что приходилось писать заявление на получение хлорки и самостоятельно обрабатывать помещения, в одной из камер для ПЛС сами осужденные не позволили провести дезинфекцию.

Относительно обеспечения СИЗ и дезинфекционными средствами учреждения сообщали, что они имеются в наличии.

Однако нужны дополнительно маски, респираторы, дезсредства и антисептики. Отмечается также недостаток медикаментов.

Согласно официальному запросу Государственной службы исполнения наказаний, получена информация о 85 сотрудниках ГСИН, зараженных коронавирусом. Тестирование проведено на наличие COVID-19 22 содержащимся в следственных изоляторах и исправительных колониях, у которых имелась соответствующая симптоматика.

«Однако результаты опросов показывают, что в связи с отсутствием свободного доступа к ПЦР- тестированию для заболевших с симптомами ОРВИ не ведется полный учет переболевшего персонала и осужденных во всех учреждениях, не используется код U07.2 — неподтвержденный коронавирус. Случаи заболевания засчитываются как ОРВИ, в то время как в СИЗО-1 и ИК-19 с камерным типом размещения подследственные и осужденные заявляли о массовом заражении коронавирусом. Все больные госпитализированы в ИК № 47, где было зафиксировано более тысячи случаев внебольничной пневмонии. Большая часть переболела в легкой и средне-тяжелой формах без осложнений. Шесть человек умерли от пневмонии», — говорится в заключении экспертов.

В ИК № 19 проведено флюорографическое обследование всех осужденных, по результатам было выявлено 10 случаев постпневмонии. Семь заключенных болели в период карантина, в июле болели практически все.

В ИК № 47, являющейся центральным стационарным медучреждением ГСИН, острая нехватка профилирующих медиков. В распоряжении только одна карета скорой помощи, три кислородных концентратора, два аппарата ИВЛ (один приобретенный три года назад), два набора для интубации, шесть штук мешков Амбу, три кислородные подушки, нет дефибриллятора.

«В случае второй волны коронавируса учреждение не обеспечено достаточным запасом СИЗ, требуются гепарин, клексан, в большем количестве нужны маски, СИЗ для медиков. Во всех учреждениях было заявлено о сотрудниках, переболевших COVID-19 и двусторонней пневмонией. В ИК № 3 среди персонала более 10 переболели пневмонией, включая начальника. У пяти официально подтвержден коронавирус, однако, по мнению администрации учреждения, число переболевших работников было значительно больше», — подчеркивается в заключении.

Отмечается низкая заработная плата медработников исправительных учреждений, также у вольнонаемных. При этом медики лишены всех привилегий, начислений, коэффициентов и льгот, которые положены гражданским медсотрудникам, в связи с отсутствием договора с ФОМС, выплачивающим надбавки гражданским медикам.

Медработников (военнослужащих, военнообязанных и вольнонаемных) не поощряли за работу в ЧС и ранее, в докоронавирусный период. Медицинским работникам системы ГСИН не были выплачены компенсационные выплаты и поощрения за работу в период первой волны коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171304/
просмотров: 248
Версия для печати
Материалы по теме
Новая инфекционная больница Оша начнет принимать пациентов с COVID-19 с ноября
Наццентр онкологии ограничил прием пациентов: сотрудники заразились COVID-19
Официально подтвержденных повторных случаев COVID-19 в Кыргызстане нет
COVID-19. В мире заразились 44,4 миллиона, умерли более 1,1 миллиона человек
В Кыргызстане еще три медика заразились коронавирусом
За сутки от коронавируса умер один человек
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 460 человек
В КР выявили 522 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 57 798
15 процентов жертв коронавируса по всему миру связали с загрязнением воздуха
Как защитить себя от COVID-19. Информационная кампания продолжается
Популярные новости
Конфликт на&nbsp;границе. Для координации действий на&nbsp;место прибыл замглавы ГПС&nbsp;КР Конфликт на границе. Для координации действий на место прибыл замглавы ГПС КР
Требую от&nbsp;вас отчета. Сестра Садыра Жапарова ответила Эркину Асрандиеву Требую от вас отчета. Сестра Садыра Жапарова ответила Эркину Асрандиеву
Бывшего президента Алмазбека Атамбаева должны перевести в&nbsp;ИК &#8470;&nbsp;47 Бывшего президента Алмазбека Атамбаева должны перевести в ИК № 47
Пакистан включил медвузы&nbsp;КР в&nbsp;черный список. В&nbsp;Минобразе обсудили ситуацию Пакистан включил медвузы КР в черный список. В Минобразе обсудили ситуацию
Бизнес
Безлимитный интернет, звонки и&nbsp;SMS! Проведи Хэллоуин вместе с&nbsp;MegaCom Безлимитный интернет, звонки и SMS! Проведи Хэллоуин вместе с MegaCom
Как устранить болезненные младенческие колики? Как устранить болезненные младенческие колики?
&laquo;Керемет Банк&raquo; начал обслуживать бесконтактные карты UnionPay International «Керемет Банк» начал обслуживать бесконтактные карты UnionPay International
Подключи телевидение и&nbsp;смотри две недели полный пакет бесплатно Подключи телевидение и смотри две недели полный пакет бесплатно
29 октября, четверг
21:44
Бишкекский центр социальной адаптации детей отметил 20-летний юбилей Бишкекский центр социальной адаптации детей отметил 20-...
21:24
Правозащитники: Более тысячи заключенных переболели COVID-19, шесть умерли
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 октября: заморозки
20:44
В Кыргызстане осенние каникулы начнутся 2 ноября
20:37
Садыр Жапаров передал привет премьер-министру Казахстана, а МИД просит помощи