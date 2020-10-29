Правозащитники: Более тысячи заключенных переболели COVID-19, шесть умерли

Сотрудники Национального центра по предупреждению пыток и правозащитного движения «Бир дуйно» проинспектировали закрытые учреждения, чтобы проверить, как следственные изоляторы и колонии проводят профилактику в рамках борьбы с коронавирусом.

Уточняется, что при опросе осужденных и подследственных высказывались различные мнения относительно превентивных мер. В частности, предпринимаемой систематической, еженедельной дезинфекционной обработки камер. В Бишкекском СИЗО-1 подследственные сообщили о символической обработке. Они указали, что приходилось писать заявление на получение хлорки и самостоятельно обрабатывать помещения, в одной из камер для ПЛС сами осужденные не позволили провести дезинфекцию.

Относительно обеспечения СИЗ и дезинфекционными средствами учреждения сообщали, что они имеются в наличии.

Однако нужны дополнительно маски, респираторы, дезсредства и антисептики. Отмечается также недостаток медикаментов.

Согласно официальному запросу Государственной службы исполнения наказаний, получена информация о 85 сотрудниках ГСИН, зараженных коронавирусом. Тестирование проведено на наличие COVID-19 22 содержащимся в следственных изоляторах и исправительных колониях, у которых имелась соответствующая симптоматика.

«Однако результаты опросов показывают, что в связи с отсутствием свободного доступа к ПЦР- тестированию для заболевших с симптомами ОРВИ не ведется полный учет переболевшего персонала и осужденных во всех учреждениях, не используется код U07.2 — неподтвержденный коронавирус. Случаи заболевания засчитываются как ОРВИ, в то время как в СИЗО-1 и ИК-19 с камерным типом размещения подследственные и осужденные заявляли о массовом заражении коронавирусом. Все больные госпитализированы в ИК № 47, где было зафиксировано более тысячи случаев внебольничной пневмонии. Большая часть переболела в легкой и средне-тяжелой формах без осложнений. Шесть человек умерли от пневмонии», — говорится в заключении экспертов.

В ИК № 19 проведено флюорографическое обследование всех осужденных, по результатам было выявлено 10 случаев постпневмонии. Семь заключенных болели в период карантина, в июле болели практически все.

В ИК № 47, являющейся центральным стационарным медучреждением ГСИН, острая нехватка профилирующих медиков. В распоряжении только одна карета скорой помощи, три кислородных концентратора, два аппарата ИВЛ (один приобретенный три года назад), два набора для интубации, шесть штук мешков Амбу, три кислородные подушки, нет дефибриллятора.

«В случае второй волны коронавируса учреждение не обеспечено достаточным запасом СИЗ, требуются гепарин, клексан, в большем количестве нужны маски, СИЗ для медиков. Во всех учреждениях было заявлено о сотрудниках, переболевших COVID-19 и двусторонней пневмонией. В ИК № 3 среди персонала более 10 переболели пневмонией, включая начальника. У пяти официально подтвержден коронавирус, однако, по мнению администрации учреждения, число переболевших работников было значительно больше», — подчеркивается в заключении.

Отмечается низкая заработная плата медработников исправительных учреждений, также у вольнонаемных. При этом медики лишены всех привилегий, начислений, коэффициентов и льгот, которые положены гражданским медсотрудникам, в связи с отсутствием договора с ФОМС, выплачивающим надбавки гражданским медикам.

Медработников (военнослужащих, военнообязанных и вольнонаемных) не поощряли за работу в ЧС и ранее, в докоронавирусный период. Медицинским работникам системы ГСИН не были выплачены компенсационные выплаты и поощрения за работу в период первой волны коронавируса.