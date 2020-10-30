В Погранслужбе объяснили причины усиления охраны границ Кыргызстана

Усиление охраны государственных границ Кыргызстана связано с запланированными ранее внутриведомственными мероприятиями. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГПС.

В ведомстве отказались от дальнейших уточнений, сославшись на секретность. В то же время в Пограничной службе уверяют, что причин для волнения нет. Обстановка на границах республики стабильная.

Напомним, сегодня стало известно о том, что подразделения Государственной пограничной службы Кыргызстана перешли на усиленное несение службы по всему периметру государственной границы. Соответствующее распоряжение дал и. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров.