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Общество

Требует люстрации. Сторонник Садыра Жапарова Мелис Аспеков пригрозил голодовкой

Сторонник премьер-министра Садыра Жапарова Мелис Аспеков планирует объявит голодовку против кадровой политики правительства. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Он выступает против назначения советником главы кабмина Арзыбека Бурханова и гендиректором ОАО «Международный аэропорт «Манас» Бакыта Сыдыкова.

«Я сам слышал, как Садыр байке назвал Арзыбека Бурханова своим советником. Сегодня узнал, что Бакыт Сыдыков не уйдет с поста гендиректора «Манаса». Мы делали революцию ради изменения, ради люстрации. Сейчас проходит не люстрация, а люстра. Знаю, что за это байке (прим. ред. 24.kg — Садыр Жапаров) меня отругает, возможно, даже будет бить, но я привык говорить правду. Если он не уволит этих двоих, то я выйду на площадь, установлю юрту и объявлю голодовку», — заявил Мелис Аспеков.

Садыр Жапаровдун уктап жатканда эле жанында болбосо, калган убакытта колокодой жургон Арзыбек Бурханов деген аферист,...

Опубликовано Мелисом Аспековым Четверг, 29 октября 2020 г.
Отметим, против назначения Бакыта Сыдыкова на должность главы ОАО «МАМ» выступал и коллектив. Однако Садыр Жапаров поддержал нового гендиректора, заявив, что новый руководитель аэропорта обязался вернуть деньги в бюджет за 10 дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171393/
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