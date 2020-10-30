Требует люстрации. Сторонник Садыра Жапарова Мелис Аспеков пригрозил голодовкой

Сторонник премьер-министра Садыра Жапарова Мелис Аспеков планирует объявит голодовку против кадровой политики правительства. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Он выступает против назначения советником главы кабмина Арзыбека Бурханова и гендиректором ОАО «Международный аэропорт «Манас» Бакыта Сыдыкова.

«Я сам слышал, как Садыр байке назвал Арзыбека Бурханова своим советником. Сегодня узнал, что Бакыт Сыдыков не уйдет с поста гендиректора «Манаса». Мы делали революцию ради изменения, ради люстрации. Сейчас проходит не люстрация, а люстра. Знаю, что за это байке (прим. ред. 24.kg — Садыр Жапаров) меня отругает, возможно, даже будет бить, но я привык говорить правду. Если он не уволит этих двоих, то я выйду на площадь, установлю юрту и объявлю голодовку», — заявил Мелис Аспеков.