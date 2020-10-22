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Общество

Сотрудники аэропорта «Манас» вышли на митинг. Требуют отставки президента

Около аэропорта «Манас» проходит митинг. Об этом 24.kg сообщили в силовых структурах.

Уточняется, что в акции протеста участвует около 20 сотрудников аэропорта. Они потребовали снять кандидатуру Бактыбека Сыдыкова на пост президента компании.

В телеграм-канале «Сейчас» опубликовано видео с митинга. Один из протестующих объяснил, что Бакыт Сыдыков ранее работал в аэропорту и зарекомендовал себя с негативной стороны.

Напомним, бывший президент ОАО «Международный аэропорт «Манас» Мурат Примбердиев ушел с должности по собственному желанию. Вместо него назначен Бактыбек Сыдыков.

Бактыбек Сыдыков — депутат Жогорку Кенеша шестого созыва от партии «Республика — Ата Журт». Ранее он уже руководил «Манасом». С 2007 по 2010 год он был председателем правления ОАО «МАМ».

Он сын бывшего руководителя администрации президента, государственного советника главы страны Усена Сыдыкова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170302/
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