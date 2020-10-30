Увольнение директора «Северэлектро». Специальная комиссия рассмотрит вопрос

К митингующим сотрудникам «Северэлектро» вышел представитель правительства.

Он попросил их не останавливать работу и пойти на компромисс.

«Давайте сделаем так, мы создадим комиссию, куда войдут и ваши сотрудники. Потом совместно примем решение о законности увольнения директора компании. А пока мы можем назначить технического главу «Северэлектро», — сказал чиновник.

Митингующие согласились на создание комиссии, но требуют, чтобы власти вернули Доскула Бекмурзаева на должность директора ОАО. «Он действительно хорошо работал и решил многие проблемы в компании», — говорят протестующие.

Расходиться энергетики не намерены. Пока комиссия будет рассматривать их требования — будут стоять возле Дома правительства.

28 октября решением совета директоров ОАО «Северэлектро» освобожден от занимаемой должности генерального директора акционерного общества Доскул Бекмурзаев.

Новым главой ОАО «Северэлектро» стал Улан Астаркулов. Решение согласовали с Фондом по управлению государственным имуществом и ОАО «Национальный энергохолдинг».