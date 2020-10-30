Энергетики не согласны с новым директором «Северэлектро». Не вышли на работу

Возле здания Нацэнергохолдинга митингуют энергетики. Видео опубликовали в Telegram-канале «Сейчас».

Отмечается, что они не согласны с назначением нового генерального директора ОАО «Северэлектро» Улана Астаркулова и поэтому не вышли на рабочие места.

28 октября решением совета директоров ОАО «Северэлектро» освобожден от занимаемой должности генерального директора акционерного общества Доскул Бекмурзаев. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новым главой ОАО «Северэлектро» стал Улан Астаркулов. Решение согласовали с Фондом по управлению государственным имуществом и ОАО «Национальный энергохолдинг».

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