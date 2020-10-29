Из-за ситуации на ТЭЦ часть бишкекчан осталась без отопления и горячей воды

Из-за внештатной ситуации на ТЭЦ Бишкека и отключения электричества на насосных станциях Бишкектеплосети прекращена подача теплоснабжения части потребителей столицы. Об этом 24.kg сообщили в БТС.

«Причины выясняются, в настоящее время проводятся работы по восстановлению теплоснабжения. По вопросам горячей воды и отопления можно обращаться по номерам 1980 или 0312611169», — отметили в Бишкектеплосети.

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В мэрии столицы 24.kg сообщили, что все котельные Бишкектеплоэнерго работают в штатном режиме. Перебоев с отоплением и горячей водой у их абонентов нет. «Они работают локально, на газовых котлах», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что из-за перебоев с электроснабжением могут быть отключения холодной воды. «Насосные станции работают от электроэнергии. Сейчас выясняем, какие из них были отключены», — добавили в мэрии.

Напомним, что сегодня примерно в 13.00 в столице произошло массовое отключение электричества. На территории ТЭЦ видны клубы пара. В Нацэнергохолдинге отметили, что в связи с системной аварией в высоковольтных сетях сработала аварийная защита энергетического оборудования на ТЭЦ. Это происходит для предотвращения дальнейшего распространения аварийной ситуации в энергосистеме.

Причины возникновения системной аварии в высоковольтных сетях еще выясняются.