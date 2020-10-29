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Общество

На ТЭЦ Бишкека сбрасывают пар, чтобы не вышли из строя котлы

Наблюдаемый очевидцами дым является паром, который сбрасывается с котлоэнергетического оборудования в целях недопущения выхода из строя котлоагрегатов. Об этом 24.kg сообщили в Нацэнергохолдинге.

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По его данным, в связи с системной аварией в высоковольтных сетях сработала аварийная защита энергетического оборудования на ТЭЦ. Это происходит для предотвращения дальнейшего распространения аварийной ситуации в энергосистеме.

«Причины возникновения системной аварии в высоковольтных сетях еще выясняются», — подчеркнули в Нацэнергохолдинге.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171248/
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