В Таласе жители возле кошары нашли пеликана. Его передадут фонду «Бугу-Эне»

В Таласской области местные жители нашли пеликана возле кошары. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«У нас большая кошара, несколько дней назад возле нее нашли пеликана. Он летать не может, наверное, что-то с ним случилось. Три дня кормили рыбой, хорошо кушает. О находке сообщили в Госэкотехинспекцию, ее сотрудники вчера забрали птицу и передадут на реабилитацию в ОФ «Бугу-Эне», — сказал он.

Директор фонда «Бугу-Эне» Салтанат Сейитова заметила, что пока пеликана им не привезли. «Пока сложно сказать, какого он вида, надо посмотреть вживую. Но оба вида, которые изредка пролетают через Кыргызстан, занесены в Красную книгу. На видео птица серенькая, еще молодая, скорее всего, ослабленный, не смог дальше лететь. Когда привезут, осмотрим и будем дальше принимать решение о его судьбе», — добавила она.

Отметим, что в зоопарке и реабилитационном центре «Бугу-Эне» находятся животные, спасенные в экстремальных ситуациях. Один из наиболее известных питомцев — раненный в начале января в Таласской области барсенок Жаабарс.

Кто хочет помочь в спасении диких животных, может перечислить денежные средства на «Элсом» 0553634238. ⠀

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