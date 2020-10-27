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Общество
Сюжет: COVID-19

Ресторан оштрафовали за проведение кыз узатуу дочери Омурбека Текебаева

Ресторан «Фрунзе» оштрафовали на 3 тысячи сомов за проведение кыз узатуу (проводы невесты) дочери Омурбека Текебаева. Об этом сообщили в санитарно-экологической инспекции мэрии Бишкека.

По ее данным, составили протокол в отношении ресторана на имя Б.Х. Ибрагимова по статье 293 «Невыполнение требований уполномоченного органа» Кодекса о нарушениях. Вынесли постановление.

Напомним, что 25 октября мероприятие, где провожали дочь депутата парламента Омурбека Текебаева замуж, состоялось в ресторане «Фрунзе». На торжество пригласили не более 100 человек.

Столичный муниципалитет продолжает рейды по точкам общественного питания, где проходят, несмотря на запрет, тои и поминки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171001/
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