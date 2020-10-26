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Общество

Сотрудники ЭлТР объявили забастовку: не хотят работать с новым директором

Сотрудники телеканала ЭлТР сегодня вечером покинули свои рабочие места в знак несогласия с назначением Шаисты Шатмановой на должность директора канала. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист и ведущий Бакыт Сакыбаев.

«Шаиста Шатманова назначена 16 октября генеральным директором ЭлТР, но не была принята нашим коллективом. Мы дали три дня представителю правительства Бактыбеку Ырсалиеву для переназначения директора, но с тех пор прошло 10 дней. Сегодня, 26 октября 2020 года, с 18.00 весь коллектив компании ЭлТР оставил свои рабочие места», — написал Сакыбаев.

из интернета
Фото из интернета. Коллектив телеканала "ЭлТР"

Журналист также отметил, что если Садыр Жапаров не решит их вопрос, они будут вынуждены обратиться в Конституционную палату Верховного суда, чтобы отменить указ о назначении Шатмановой. К своему посту Сакыбаев приложил снимки с подписями коллег, несогласных с кандидатурой нового директора.

Напомним, сотрудники ЭлТР ранее уже высказывали свое несогласие. Они просили вернуть прежнего руководителя телеканала Керимбека Калыкулова либо назначить менеджера из телевизионной сферы.

До своего назначения Шаиста Шатманова, отметим, была пресс-секретарем партии «Социал-демократы Кыргызстана», до этого занимала должность директора газеты «Супер-Инфо».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170839/
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