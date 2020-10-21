Коллектив «ЭлТР» отказывается работать с новым директором Шаистой Шатмановой

Коллектив телерадиокомпании «ЭлТР» отказывается работать с назначенным на днях гендиректором Шаистой Шатмановой. Об этом 24.kg сообщили сотрудники канала.

По их данным, всего в коллективе 289 человек, из которых 112 подписали обращение к исполняющему обязанности президента премьер-министру Садыру Жапарову.

«В обращении мы просим вернуть прежнего генерального директора Керимбека Калыкулова либо назначить менеджера из телевизионной сферы. В случае если это предложение не подходит, то мы бы хотели сами выбрать человека, которого хотим видеть главой телеканала, из числа работников коллектива», — рассказали редакции.

Напомним, что Шаиста Шатманова назначена на должность генерального директора государственной телерадиовещательной компании «ЭлТР» 19 октября. Такое распоряжение подписал Садыр Жапаров.

До своего назначения Шаиста Шатманова была пресс-секретарем партии «Социал-демократы Кыргызстана», а ранее занимала должность директора газеты «Супер-Инфо».