Вторая волна COVID-19. Глава ВОЗ призвал страны закрыть школы

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус призвал мировых лидеров принять незамедлительные меры для предотвращения новых смертей, истощения национальных систем здравоохранения и повторного закрытия школ. Об этом сообщают «Новости ООН».

По словам главы ВОЗ, мир находится на критическом этапе пандемии COVID-19, особенно тяжелая ситуация складывается сейчас в северном полушарии Земли. Следующие несколько месяцев будут чрезвычайно тяжелым испытанием для целого ряда стран.

Тедрос Аданом Гебреисус отметил, что уже сейчас во многих государствах наблюдается экспоненциальный рост заболеваемости, в результате чего больницы и отделения интенсивной терапии работают на пределе своих возможностей.

Он перечислил пять ключевых шагов, которые правительства стран должны предпринять уже сейчас. «Во-первых, тщательно оцените текущую ситуацию со вспышкой пандемии в вашем государстве на основе самых последних данных. Я хочу обратиться к странам, которым удалось взять COVID-19 под контроль: сейчас самое время удвоить усилия, чтобы сохранить низкий уровень заболеваемости. Не позвольте вирусу снова овладеть ситуацией в вашем государстве», — призвал глава ВОЗ.

Тем странам, где количество случаев заболевания и госпитализации растет, он рекомендует провести честный анализ ситуации и внести корректировки в свою стратегию борьбы с вирусом.

В-третьих, важно понятно и честно рассказывать общественности о состоянии пандемии в конкретном регионе, а также о том, что требуется от каждого гражданина, чтобы вся страна пережила пандемию. Тедрос Аданом Гебреисус

В-четвертых, по его словам, нужно внедрять системы, упрощающие соблюдение гражданами рекомендованных мер безопасности. Если людям приказывают изолироваться, уйти на карантин или временно прекратить работу, правительства должны оказывать посильную помощь пострадавшим от этих действий семьям, коллективам и предприятиям.

«В-пятых, правительственным учреждениям нужно поддерживать постоянный контакт с людьми, инфицированными вирусом, и предоставлять им детальные инструкции по поводу того, что делать дальше», — добавил глава ВОЗ.

Если медики смогут наладить системы отслеживания контактов больных и сосредоточиться на изоляции зараженных, тогда можно будет избежать принудительного всеобщего карантина. Тедрос Аданом Гебреисус

Ключевой стратегией борьбы против вируса, заметил он, должно стать справедливое распределение ресурсов, важнейшим из которых в текущей ситуации остается кислород. Во многих странах сейчас элементарно не хватает кислорода, чтобы помочь пациентам, которым трудно дышать.

«ВОЗ работает с министерствами здравоохранения развивающихся государств над проектированием кислородных установок, отвечающих местным потребностям, что должно привести к устойчивому и самодостаточному снабжению кислородом всех нуждающихся. Мы готовы сотрудничать со всеми правительствами, госучреждениями и частными партнерами для расширения устойчивого снабжения кислородом», — заключил гендиректор Всемирной организации здравоохранения.