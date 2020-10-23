Два миллиарда сомов ущерба. Что можно сделать на деньги Райымбека Матраимова

ГКНБ установил предварительный ущерб, причиненный преступными действиями бывшего зама главы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Он составил около 2 миллиардов сомов. Фигурант уголовного расследования уже заявил, что готов возместить эту сумму.
«На основании полученных доказательств, свидетельствующих о виновности Райымбека Матраимова, последний был уведомлен о подозрении в совершении преступления по статье «Коррупция». Подозреваемый заявил ходатайство о сотрудничестве со следствием и готов возместить полностью ущерб в бюджет до конца ноября. Он уже совершил первый платеж в размере 80 миллионов сомов на депозитный счет ГКНБ», — проинформировали в ведомстве.
В 24.kg подсчитали, как можно потратить эти деньги.
Провести выборы и погасить долги
Два миллиарда сомов — огромная сумма. На новые парламентские выборы ЦИК планирует потратить 450 миллионов. Тех денег, которые экс-глава ГТС готов возместить, хватило бы на проведение четырех таких выборных кампаний.
Два миллиарда сомов — это $24,7 миллиона по нынешнему курсу доллара США. За счет этих средств можно было немного уменьшить внешний долг страны. Например, погасить долг перед Саудовским фондом развития в $24,16 миллиона. Или расплатиться с долгами сразу с Экспортно-импортным банком Кореи ($14,14 миллиона) и Кувейтским фондом арабского экономического развития ($7,14 миллиона).
На сегодня государственные пособия получают 508 тысяч 200 человек. Если поделить обещанные Райымбеком Матраимовым деньги на этих людей, то получается, что им досталось бы по 3 тысячи 935 сомов.
Школы, детсады, дороги
А можно отдать эти средства, например, на строительство социальных объектов — школ, детских садов. А можно направить на ремонт или реконструкцию дорог.
В селе Маданият Кара-Суйского района Ошской области в январе этого года начали строить школу на 225 ученических мест. По данным Госстроя, по контракту сметная стоимость строительства учебного заведения составляет $890,8 тысячи. Если перевести в сомы, то по сегодняшнему курсу это 71,9 миллиона сомов. Таких школ на 2 миллиарда сомов можно построить 28, по четыре в каждой области страны.
На месте сгоревшего здания Налоговой службы мэрия Бишкека строит детский сад на 100 мест. Внутренняя площадь помещения составляет 1 тысячу 216 квадратных метров. Сметная стоимость — 35 миллионов сомов. Если бы на деньги Райымбека Матраимова строили такие детские сады, то мы бы получили 57 новых дошкольных учреждений.
Если брать за основу именно эти расходы, то получается, что можно было бы построить 34 километра новых трасс.
А можно не строить новые дороги, а ремонтировать существующие трассы в районных центрах. На них из бюджета выделяются средства из расчета в 3,2 миллиона сомов на каждый километр. Получается, что на 2 миллиарда сомов можно отремонтировать рекордные 625 километров дорог.
Помочь здравоохранению
Кыргызстан накрывает вторая волна коронавируса. Надежды на то, что власти сделали выводы и исправили ошибки, допущенные во время летней вспышки, все меньше. Обещанные 2 миллиарда сомов вполне можно было бы использовать на то, чтобы усилить возможности системы здравоохранения.
Например, можно их выделить на строительство новой больницы. По данным Госстроя, на строительство и капитальный ремонт медучреждений из средств республиканского бюджета по статье «Капитальные вложения» и из Фонда социального партнерства по развитию регионов выделено 319,6 миллиона сомов.
За счет этих средств ведутся работы на 14 объектах здравоохранения. Получается, что одна больница обходится в 23 миллиона сомов. Если бы средства на капремонт и возведение новых больниц тратили из тех самых 2 миллиардов сомов, то можно было бы провести работы в 87 медицинских учреждениях.
В июле, в разгар вспышки коронавируса, задействовали в работе 20 тысяч 520 медработников. Если брать за основу эти данные, то на 2 миллиарда сомов можно было выплатить каждому медику по 97,4 тысячи сомов.