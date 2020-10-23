Два миллиарда сомов ущерба. Что можно сделать на деньги Райымбека Матраимова

ГКНБ установил предварительный ущерб, причиненный преступными действиями бывшего зама главы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Он составил около 2 миллиардов сомов. Фигурант уголовного расследования уже заявил, что готов возместить эту сумму.

«На основании полученных доказательств, свидетельствующих о виновности Райымбека Матраимова, последний был уведомлен о подозрении в совершении преступления по статье «Коррупция». Подозреваемый заявил ходатайство о сотрудничестве со следствием и готов возместить полностью ущерб в бюджет до конца ноября. Он уже совершил первый платеж в размере 80 миллионов сомов на депозитный счет ГКНБ», — проинформировали в ведомстве.

В 24.kg подсчитали, как можно потратить эти деньги.

Провести выборы и погасить долги

Два миллиарда сомов — огромная сумма. На новые парламентские выборы ЦИК планирует потратить 450 миллионов. Тех денег, которые экс-глава ГТС готов возместить, хватило бы на проведение четырех таких выборных кампаний.

Два миллиарда сомов — это $24,7 миллиона по нынешнему курсу доллара США. За счет этих средств можно было немного уменьшить внешний долг страны. Например, погасить долг перед Саудовским фондом развития в $24,16 миллиона. Или расплатиться с долгами сразу с Экспортно-импортным банком Кореи ($14,14 миллиона) и Кувейтским фондом арабского экономического развития ($7,14 миллиона).

После повышения с 1 октября 2020 года средний размер пенсии в Кыргызстане составил 6 тысяч 61 сом. Получается, что заявленных как возмещение ущерба средств хватит на выплату такой пенсии 329 тысячам 979 пенсионерам. Это почти половина от общего числа пенсионеров в республике.

На сегодня государственные пособия получают 508 тысяч 200 человек. Если поделить обещанные Райымбеком Матраимовым деньги на этих людей, то получается, что им досталось бы по 3 тысячи 935 сомов.

Школы, детсады, дороги

А можно отдать эти средства, например, на строительство социальных объектов — школ, детских садов. А можно направить на ремонт или реконструкцию дорог.

В селе Маданият Кара-Суйского района Ошской области в январе этого года начали строить школу на 225 ученических мест. По данным Госстроя, по контракту сметная стоимость строительства учебного заведения составляет $890,8 тысячи. Если перевести в сомы, то по сегодняшнему курсу это 71,9 миллиона сомов. Таких школ на 2 миллиарда сомов можно построить 28, по четыре в каждой области страны.

На месте сгоревшего здания Налоговой службы мэрия Бишкека строит детский сад на 100 мест. Внутренняя площадь помещения составляет 1 тысячу 216 квадратных метров. Сметная стоимость — 35 миллионов сомов. Если бы на деньги Райымбека Матраимова строили такие детские сады, то мы бы получили 57 новых дошкольных учреждений.

По информации экс-председателя Счетной палаты Эльмиры Ибраимовой, в стране стоимость строительства одного километра варьируется от $0,7 миллиона до $3,1 миллиона. К примеру, по проекту реабилитации дороги Ош — Баткен — Исфана километр стоит $737,4 тысячи. Это самая низкая стоимость из последних реализуемых проектов.

Если брать за основу именно эти расходы, то получается, что можно было бы построить 34 километра новых трасс.

А можно не строить новые дороги, а ремонтировать существующие трассы в районных центрах. На них из бюджета выделяются средства из расчета в 3,2 миллиона сомов на каждый километр. Получается, что на 2 миллиарда сомов можно отремонтировать рекордные 625 километров дорог.

Помочь здравоохранению

Кыргызстан накрывает вторая волна коронавируса. Надежды на то, что власти сделали выводы и исправили ошибки, допущенные во время летней вспышки, все меньше. Обещанные 2 миллиарда сомов вполне можно было бы использовать на то, чтобы усилить возможности системы здравоохранения.

Например, можно их выделить на строительство новой больницы. По данным Госстроя, на строительство и капитальный ремонт медучреждений из средств республиканского бюджета по статье «Капитальные вложения» и из Фонда социального партнерства по развитию регионов выделено 319,6 миллиона сомов.

За счет этих средств ведутся работы на 14 объектах здравоохранения. Получается, что одна больница обходится в 23 миллиона сомов. Если бы средства на капремонт и возведение новых больниц тратили из тех самых 2 миллиардов сомов, то можно было бы провести работы в 87 медицинских учреждениях.

Республике нужны не только больницы, но и оборудование — те же кислородные концентраторы и аппараты искусственной вентиляции легких. На 2 миллиарда сомов можно приобрести 1,5 тысячи аппаратов ИВЛ. Или более 30 тысяч кислородных концентраторов.

В июле, в разгар вспышки коронавируса, задействовали в работе 20 тысяч 520 медработников. Если брать за основу эти данные, то на 2 миллиарда сомов можно было выплатить каждому медику по 97,4 тысячи сомов.