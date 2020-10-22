16:55
USD 80.80
EUR 95.74
RUB 1.05
Общество

Бактыбек Сыдыков: 40-50 человек не могут решать судьбу аэропорта «Манас»

Назначенный на должность председателя правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Бактыбек Сыдыков прокомментировал акции протеста с требованием о его отставке.

«40-50 человек не могут решать судьбу аэропорта, мою судьбу», — заявил он журналистам.

По его словам, накануне он был представлен коллективу, и встреча прошла хорошо, негатива не было.

Читайте по теме
Сотрудники аэропорта «Манас» вышли на митинг. Требуют отставки президента

«Вчера, по моей информации, люди, которые отправлены в отпуск без содержания, возмущены моим назначением. Я все понимаю. Они пришли после 2010 года, представляют интересы каких-то кланов. За последние 10 лет в аэропорту было пять или шесть президентов, и сегодня появилась какая-то клановость. Фамильярно называют имя того или иного президента, премьера. Аэропорт — это не политическая структура или чья-то личная контора. Это государственное предприятие, и коллектив должен быть подальше от политики, а выполнять свою работу», — отметил Бактыбек Сыдыков.

Он добавил, что требования ухода его не смущают. «Сегодня собрались около 40 человек. По данным моих сотрудников там всего около пяти человек — сотрудники ОАО «МАМ», — отметил глава ОАО.

Бактыбек Сыдыков сообщил, что сегодня встретился с исполняющим обязанности президента премьер-министром Садыром Жапаровым. «После моего назначения в СМИ и социальных сетях прокатилась негативная информация обо мне, якобы связях с Бакиевым. Но у меня никаких связей с ним нет. Возможно, под натиском таких сообщений Садыр Жапаров сказал, что завтра я напишу заявление и уйду. Но я попросил встречи, на которой объяснил ситуацию, что внутри аэропорта никаких потрясений нет. Все идет в штатном режиме», — сказал он.

Бактыбек Сыдыков добавил, что пообещал премьер-министру, что никаких коррупционных схем в аэропорту не будет. «Я получил его одобрение на то, чтобы остаться работать. В течение десяти дней должен представить весь план мероприятий по ликвидации всех коррупционных схем, а также решить существующие проблемы: структурные, недовольство людей и так далее», — добавил он.

Напомним, бывший президент ОАО «Международный аэропорт «Манас» Мурат Примбердиев ушел с должности по собственному желанию. Вместо него назначен Бактыбек Сыдыков.

Бактыбек Сыдыков — депутат Жогорку Кенеша шестого созыва от партии «Республика — Ата Журт». Ранее он уже руководил аэропортом «Манас». С 2007 по 2010 год он был председателем правления ОАО «МАМ».

Он сын бывшего руководителя администрации президента, государственного советника главы страны Усена Сыдыкова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170358/
просмотров: 1918
Версия для печати
Материалы по теме
Перестановки продолжаются. Аэропорт «Манас» вновь возглавил сын Усена Сыдыкова
В Сети появилось видео, как пассажиры добираются в аэропорт «Манас»
Комендантский час в Бишкеке. Как будет работать международный аэропорт «Манас»
Аэропорт «Манас» охраняют более 500 сотрудников
Пассажиры не могут попасть в аэропорт «Манас»: образовалась огромная очередь
Россия сняла ограничения на въезд кыргызстанцев на территорию страны
Видео дня. Около 200 человек приехали за лекарствами в аэропорт «Манас»
Бишкек-Ош-Бишкек аба каттамы иштеп баштады
Изменилось расписание рейсов из Москвы, запланированных на 23 марта
ЧС в Кыргызстане. Рейсы из Дубая и Москвы прибыли в Бишкек, в аэропорту хаос
Популярные новости
Вторая волна COVID-19. Почему надо сидеть дома Вторая волна COVID-19. Почему надо сидеть дома
Райымбек Матраимов задержан в&nbsp;Бишкеке Райымбек Матраимов задержан в Бишкеке
Погасить внешний долг за&nbsp;счет средств простых граждан предлагает депутат Погасить внешний долг за счет средств простых граждан предлагает депутат
Фото дня. Как задерживали Райымбека Матраимова Фото дня. Как задерживали Райымбека Матраимова
Бизнес
Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о&nbsp;легендарном Шерлоке Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о легендарном Шерлоке
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo;: Сняты ограничения на&nbsp;отправку переводов за&nbsp;границу «БАКАЙ БАНК»: Сняты ограничения на отправку переводов за границу
В&nbsp;чем важность витамина&nbsp;Д и&nbsp;где его брать осенью и&nbsp;зимой? В чем важность витамина Д и где его брать осенью и зимой?
22 октября, четверг
16:44
Состояние Гульнары Каримовой резко ухудшилось. У нее двусторонняя пневмония Состояние Гульнары Каримовой резко ухудшилось. У нее дв...
16:34
Профильный комитет парламента одобрил законопроект об отмене выборов
16:32
Абдырахман Маматалиев назначен директором Государственной кадровой службы
16:30
Выборы-2020. 12 партий заявили о намерении участвовать в гонке
16:30
Подписан указ о назначении Тилека Токтогазиева министром сельского хозяйства