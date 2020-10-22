Бактыбек Сыдыков: 40-50 человек не могут решать судьбу аэропорта «Манас»

Назначенный на должность председателя правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Бактыбек Сыдыков прокомментировал акции протеста с требованием о его отставке.

«40-50 человек не могут решать судьбу аэропорта, мою судьбу», — заявил он журналистам.

По его словам, накануне он был представлен коллективу, и встреча прошла хорошо, негатива не было.

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«Вчера, по моей информации, люди, которые отправлены в отпуск без содержания, возмущены моим назначением. Я все понимаю. Они пришли после 2010 года, представляют интересы каких-то кланов. За последние 10 лет в аэропорту было пять или шесть президентов, и сегодня появилась какая-то клановость. Фамильярно называют имя того или иного президента, премьера. Аэропорт — это не политическая структура или чья-то личная контора. Это государственное предприятие, и коллектив должен быть подальше от политики, а выполнять свою работу», — отметил Бактыбек Сыдыков.

Он добавил, что требования ухода его не смущают. «Сегодня собрались около 40 человек. По данным моих сотрудников там всего около пяти человек — сотрудники ОАО «МАМ», — отметил глава ОАО.

Бактыбек Сыдыков сообщил, что сегодня встретился с исполняющим обязанности президента премьер-министром Садыром Жапаровым. «После моего назначения в СМИ и социальных сетях прокатилась негативная информация обо мне, якобы связях с Бакиевым. Но у меня никаких связей с ним нет. Возможно, под натиском таких сообщений Садыр Жапаров сказал, что завтра я напишу заявление и уйду. Но я попросил встречи, на которой объяснил ситуацию, что внутри аэропорта никаких потрясений нет. Все идет в штатном режиме», — сказал он.

Бактыбек Сыдыков добавил, что пообещал премьер-министру, что никаких коррупционных схем в аэропорту не будет. «Я получил его одобрение на то, чтобы остаться работать. В течение десяти дней должен представить весь план мероприятий по ликвидации всех коррупционных схем, а также решить существующие проблемы: структурные, недовольство людей и так далее», — добавил он.

Напомним, бывший президент ОАО «Международный аэропорт «Манас» Мурат Примбердиев ушел с должности по собственному желанию. Вместо него назначен Бактыбек Сыдыков.

Бактыбек Сыдыков — депутат Жогорку Кенеша шестого созыва от партии «Республика — Ата Журт». Ранее он уже руководил аэропортом «Манас». С 2007 по 2010 год он был председателем правления ОАО «МАМ».

Он сын бывшего руководителя администрации президента, государственного советника главы страны Усена Сыдыкова.