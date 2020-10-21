Перестановки продолжаются. Аэропорт «Манас» вновь возглавил сын Усена Сыдыкова

В ОАО «Международный аэропорт «Манас» сменился председатель правления. Об этом 24.kg стало известно из собственных источников.

Сообщается, что Мурат Примбердиев ушел с должности по собственному желанию. Вместо него назначен Бактыбек Сыдыков.

Бактыбек Сыдыков — депутат Жогорку Кенеша шестого созыва от партии «Республика — Ата Журт». Ранее он уже руководил «Манасом». С 2007 по 2010 год он был председателем правления ОАО «МАМ».

Он сын бывшего руководителя администрации президента, государственного советника главы страны Усена Сыдыкова.

В пресс-службе аэропорта «Манас» пока не комментируют информацию, обещая представить данные позже.