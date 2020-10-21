В двух жилых массивах завтра не будет холодной воды

Завтра, 22 октября, в двух жилых массивах Бишкека не будет холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, с 9.00 до 18.00 будет временно прекращена подача питьевой воды в жилых массивах «Алтын-Ордо» и «Полицейский городок».

Причина отключения — проведение ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Контррезервуары» и городских водопроводных сетях в рамках подготовки к зимнему периоду.

По вопросам водоснабжения просят обращаться в единый информационный центр Бишкекводоканала по номеру 1533. Также круглосуточно работает кол-центр столичной мэрии: 1840 и 1850, а фото- и видеофакты с проблемами по-прежнему можно присылать на WhatsApp 0554182185.