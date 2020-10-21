Незаконное обогащение Атамбаева и Шадиева: в уголовном деле 140 томов

Адвокаты бывшего президента Алмазбека Атамбаева не смогли ознакомиться с уголовным делом о незаконном обогащении и легализации преступных доходов. Об этом сообщил защитник Атамбаева Замир Жоошев.

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По его словам, дело состоит из более 140 томов. Его будет рассматривать Первомайский районный суд Бишкека.

«Нам не дали возможность изучить материалы. Соответственно, мы не подписали протокол об ознакомлении, хотя по уголовно-процессуальному законодательству это обязательная процедура. Мы будем требовать вернуть дело на стадию расследования», — сказал Замир Жоошев.

Межведомственная следственная группа прокуратуры и ГКНБ завершила расследование. Уголовное дело возбуждено по статьям «Коррупция» и «Легализация (отмывание) преступных доходов» УК КР. Алмазбек Атамбаев и Аскарбек Шадиев — главные фигуранты дела.