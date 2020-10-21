Генпрокуратура направила в суд еще одно уголовное дело Алмазбека Атамбаева

Уголовное дело по обвинению Алмазбека Атамбаева и Аскарбека Шадиева по фактам коррупции, незаконного обогащения и легализации преступных доходов направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Уточняется, что межведомственная следственная группа прокуратуры и ГКНБ завершила расследование. Уголовное дело было возбуждено по статьям «Коррупция» и «Легализация (отмывание) преступных доходов» УК КР.

В частности, дело касается коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, где причинен ущерб государству в сумме 5 миллиардов 439 миллионов 527 тысяч 482 сома.

Обвинения предъявлены в:

легализации преступных доходов на сумму 225 миллионов сомов и незаконном обогащении путем приобретения движимого, недвижимого имущества, долей в различных компаниях и иных материальных благ на сумму 323 миллиона 704 тысячи 287 сомов;

коррупции и незаконном завладении месторождением сурьмы «Терек», блок № 17, участок «Южный» в Чаткальском районе Джалал-Абадской области, с запасами сурьмы 7 тысяч 231 тонна, золота 265 килограммов и серебра 4 тысячи 246 килограммов общей стоимостью 8 миллиардов 255 миллионов 146 тысяч 455 сомов.

«В результате преступных действий Алмазбека Атамбаева и Аскарбека Шадиева и других лиц государству причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 13 миллиардов 694 миллиона 673 тысячи 937 сомов.

В настоящее время органами следствия принимаются меры по обнаружению и установлению других активов Атамбаева и его приближенных лиц, добытых преступным путем, в том числе на территории иностранных государств», — сообщили в Генпрокуратуре.