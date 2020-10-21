Экс-премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева вызвали на допрос. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Известно, что следователь Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями вызвал его пока в качестве свидетеля в рамках ранее возбужденного уголовного дела по поставкам гуманитарной помощи в Кыргызстан во время пандемии коронавируса.

Напомним, по делу о поставках гумпомощи в страну подозреваемым проходит и бывший министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев. Его водворили в СИЗО-1 Бишкека.