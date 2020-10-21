10:18
USD 81.21
EUR 95.67
RUB 1.04
Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Экс-премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева вызвали на допрос

Экс-премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева вызвали на допрос. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Известно, что следователь Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями вызвал его пока в качестве свидетеля в рамках ранее возбужденного уголовного дела по поставкам гуманитарной помощи в Кыргызстан во время пандемии коронавируса.

Напомним, по делу о поставках гумпомощи в страну подозреваемым проходит и бывший министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев. Его водворили в СИЗО-1 Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170080/
просмотров: 1980
Версия для печати
Материалы по теме
Кубанычбек Жумалиев не сможет выехать из страны: выставлен сторожевой лист
Сыймык Жапыкеев призвал Финпол расследовать резонансные дела, а не на копейки
Скандал с машинами скорой помощи. Возбуждено уголовное дело
Сыймык Жапыкеев стал председателем ГСБЭП
В Бишкеке выявили 20 кафе и пабов, которые работали в неположенное время
На территории СЭЗ «Бишкек» обнаружили незаконную майнинг-ферму
В селе Хунчи задержали водителя, перевозившего почти полмиллиона пачек сигарет
В ГСБЭП дали пояснение по поводу давления на волонтеров
Как пожаловаться на аптеку и перекупщика, завышающих цены на лекарства
Финпол выявил спекулянтов, продающих лекарства по завышенным ценам
Популярные новости
Вторая волна COVID-19. Почему надо сидеть дома Вторая волна COVID-19. Почему надо сидеть дома
Райымбек Матраимов задержан в&nbsp;Бишкеке Райымбек Матраимов задержан в Бишкеке
Вторая волна COVID-19. Как не&nbsp;заразиться коронавирусом Вторая волна COVID-19. Как не заразиться коронавирусом
Погасить внешний долг за&nbsp;счет средств простых граждан предлагает депутат Погасить внешний долг за счет средств простых граждан предлагает депутат
Бизнес
Online-запись в&nbsp;поликлинику в&nbsp;приложении MEGA24 Online-запись в поликлинику в приложении MEGA24
Дело Германа Цоя. Какое решение вынесет Верховный суд Дело Германа Цоя. Какое решение вынесет Верховный суд
Уже в&nbsp;это воскресенье бой Хабиба и&nbsp;Гэтжи. Смотрите в&nbsp;приложении O!TV Уже в это воскресенье бой Хабиба и Гэтжи. Смотрите в приложении O!TV
Лови момент! Скидки и&nbsp;бонусы в&nbsp;центрах продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom Лови момент! Скидки и бонусы в центрах продаж и обслуживания MegaCom
21 октября, среда
10:17
HRW: Гендерное насилие — широко распространенная проблема в Кыргызстане HRW: Гендерное насилие — широко распространенная пробле...
10:16
Повторные выборы в Жогорку Кенеш пройдут 20 декабря
10:12
В Кыргызстане еще десять медиков заразились коронавирусом
10:11
За сутки от коронавируса умерли пять человек
10:09
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 305 человек