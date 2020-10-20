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Общество

Совесть где? Реакция соцсетей на предложение погасить долг за счет кыргызстанцев

Вчера депутат парламента Айнуру Алтыбаева призвала граждан собрать деньги и погасить внешний долг страны, в частности Китаю.

Парламентарий организовала специальную кампанию под названием «За будущее», планирует открыть счет в банке, где будут аккумулироваться собранные средства.

Соцсети довольно резко отреагировали на это предложение.

скриншота из Facebook
Фото скриншота из Facebook

Кто-то предложил проверить законность активов чиновников и их родственников.

скриншота из Facebook
Фото скриншота из Facebook

Некоторые подчеркнули, что такое предложение наглое и циничное.

скриншота из Facebook
Фото скриншота из Facebook

скриншота из Twitter
Фото скриншота из Twitter

скриншота из Facebook
Фото скриншота из Facebook

Пользователи Сети предложили призывать бизнес выйти из тени и работать легально вместо того, чтобы скидываться всей страной на оплату внешнего долга.

скриншота из Twitter
Фото скриншота из Twitter

скриншота из Twitter
Фото скриншота из Twitter

Не обошлось и без мемов.

Отметим, что это не первая попытка властей погасить внешний долг страны за счет средств простых граждан.

В 2018 году правительство во главе с Мухаммедкалыем Абылгазиевым предлагало открыть спецсчет для аккумулирования средств от желающих помогать государству. Большинство граждан тогда предложили погасить госдолг имуществом коррупционеров.

При Алмазбеке Атамбаеве открывали два счета — в сомах и долларах. В 2012-м их закрыли, деньги передали Минфину.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169985/
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