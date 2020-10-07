Экс-мэр города Ош Мелис Мырзакматов вернулся в Кыргызстан

Экс-мэр Оша Мелис Мырзакматов вернулся в Кыргызстан.

Его встречали в аэропорту южной столицы сторонники.

Фото из Telegram-канала. Мелис Мырзакматов в Оше

Ранее сообщалось, что депутаты Ошского горкенеша специально собираются на внеочередную сессию, чтобы избрать его главой муниципалитета.

Мелис Мырзакматов возглавлял мэрию Оша с 2009 по 2013 год. Против него возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. После начала уголовного преследования он сбежал из республики.

В 2015-м Ошский городской суд под председательством Шералы Камчыбекова признал бывшего главу южной столицы виновным и приговорил его к семи годам лишения свободы заочно. Экс-мэр был объявлен в розыск.