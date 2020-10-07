02:37
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Экс-мэр города Ош Мелис Мырзакматов вернулся в Кыргызстан

Экс-мэр Оша Мелис Мырзакматов вернулся в Кыргызстан. 

Его встречали в аэропорту южной столицы сторонники. 

из Telegram-канала
Фото из Telegram-канала. Мелис Мырзакматов в Оше

Ранее сообщалось, что депутаты Ошского горкенеша специально собираются на внеочередную сессию, чтобы избрать его главой муниципалитета. 

Мелис Мырзакматов возглавлял мэрию Оша с 2009 по 2013 год. Против него возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. После начала уголовного преследования он сбежал из республики.

В 2015-м Ошский городской суд под председательством Шералы Камчыбекова признал бывшего главу южной столицы виновным и приговорил его к семи годам лишения свободы заочно. Экс-мэр был объявлен в розыск
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167996/
просмотров: 1186
Версия для печати
Материалы по теме
Внеочередную сессию горкенеша созывают в Оше: встречать Мелиса Мырзакматова
Экс-мэр города Ош Мелис Мырзакматов возвращается в Кыргызстан
Жогорку сот Мелис Мырзакматовдун жактоочуларынын арызын кабыл алды
Дело Мелиса Мырзакматова. Верховный суд назначил дату судебного процесса
Верховный суд опять не пересмотрел дело экс-мэра города Ош Мелиса Мырзакматова
Уголовное дело Мелиса Мырзакматова будет пересмотрено. Назначена дата суда
Омурбек Текебаев считает, что Мелиса Мырзакматова должны оправдать
Атамбаев — сбитый летчик. Кто теперь сможет оппонировать президенту
Мелис Мырзакматов заявляет, что чиновники Атамбаева требовали с него $500 тысяч
Ош шаарынын мурдакы мэри Мелис Мырзакматовдун жаңы сүрөтү талкууда
Популярные новости
События 6&nbsp;октября в&nbsp;Бишкеке. Что происходит сейчас События 6 октября в Бишкеке. Что происходит сейчас
Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не&nbsp;разрешили открыться с&nbsp;6&nbsp;октября Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не разрешили открыться с 6 октября
Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к&nbsp;митингу на&nbsp;площади Ала-Тоо Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к митингу на площади Ала-Тоо
Решение пересмотрели. Ученики 2-6-х классов завтра начинают учиться в&nbsp;школах Решение пересмотрели. Ученики 2-6-х классов завтра начинают учиться в школах
Бизнес
MegaCom прокомментировал обвинения в&nbsp;массовом подключении роуминга MegaCom прокомментировал обвинения в массовом подключении роуминга
Мошенники представляются сотрудниками &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Что нужно делать Мошенники представляются сотрудниками «Газпром Кыргызстан». Что нужно делать
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил инфраструктуру сети 4G&nbsp;LTE по&nbsp;стране Мобильный оператор О! улучшил инфраструктуру сети 4G LTE по стране
Gamma Knife ICON&nbsp;&mdash; нейрохирургия без скальпеля Gamma Knife ICON — нейрохирургия без скальпеля
7 октября, среда
02:11
На дружинников нападают и пытаются отнять автобусы. Они просят поддержки На дружинников нападают и пытаются отнять автобусы. Они...
01:41
Экс-мэр города Ош Мелис Мырзакматов вернулся в Кыргызстан
01:39
Беспорядки в Бишкеке. Около госрезиденции собрались дружинники
01:36
Омурбек Суваналиев: Органы милиции и дружинники не допустят мародерства
01:21
Возле отеля «Достук» митингующие отобрали телефон у журналиста Kaktus.media