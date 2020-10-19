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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Верховный суд оправдал Садыра Жапарова, Таланта Мамытова и Камчыбека Ташиева

Верховный суд пересмотрел уголовное дело в отношении премьер-министра, исполняющего обязанности президента Садыра Жапарова. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что 16 октября суд пересмотрел дело по вновь открывшимся обстоятельствам по обвинению в попытке насильственного захвата власти в 2012 году.

«Садыр Жапаров оправдан за отсутствием состава преступления. Вместе с ним оправданы и депутат Талант Мамытов и председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев», — сообщили редакции.

Напомним, Садыр Жапаров, Талант Мамытов и Камчыбек Ташиев были осуждены за попытку насильственного захвата власти. Позже Мамытов и Ташиев погасили свои судимости. После митингов в Бишкеке из мест заключения был освобожден Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169907/
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