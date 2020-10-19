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Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Коррупция на таможне. Установлено 40 участников серых схем Райымбека Матраимова

Следственными органами ГКНБ установлены около 40 человек, которые входили в ближайший круг Райымбека Матраимова и были вовлечены в коррупционные схемы. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

«Местонахождения этих лиц известны. Ведется активная работа по установлению их причастности к коррупционным схемам. В рамках досудебного производства проводится комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий, направленных на проверку деятельности ГТС, установлению размера нанесенного ущерба бюджету государства и других лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности», — сообщили в ГКНБ.

Органами нацбезопасности, напомним, было начато досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016 года по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ГТС и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169827/
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