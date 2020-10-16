Любовь к созиданию и поиску нового — это то, чему стоит поучиться у 78-летней кыргызстанки Нинель Феденко. Семь лет назад она впервые взяла в руки кисть и масло и твердо решила стать художницей. Сегодня в Бишкеке в галерее «Дубовый парк» открылась ее первая персональная выставка. Пейзажи, натюрморты, копии известных полотен — работы, которые, по признанию самого автора, ей не стыдно показать.

Фото 24.kg. Нинель Феденко

«Я прожила скучную жизнь бухгалтера. Дети и внуки выросли. Я давно уже на пенсии. И вот в 71 год захотелось чем-то заняться. Решила попробовать себя в искусстве так, как всегда об этом мечтала», — говорит дебютировавшая с выставкой художница.

Художественного образования, по словам Нинель Феденко, у нее нет. Искусству живописи она училась и продолжает учиться самостоятельно, копируя полотна известных авторов. Особый интерес у нее вызывает творчество Ван Гога, чей неповторимый стиль она старается внести и в свои картины.

Отметим, что на выставке в галерее «Дубовый парк» представлено более 40 работ автора. Экспозиция продлится до 26 октября. Телефоны для справок: 0312662343, 0707189497.