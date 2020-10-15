Садыр Жапаров стал и. о. президента. Как отреагировали его сторонники
21:12, 15 октября 2020, Бишкек - 24.kg, Юрий КОПЫТИН
Премьер-министр Садыр Жапаров стал исполняющим обязанности президента. Он выступил перед своими сторонниками, собравшимися у Дома правительства в Бишкеке.
Глава правительства призвал участников акции разойтись. Митингующие восприняли его слова с ликованием. На площади началась дискотека.
Напомним, Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Исполняющим обязанности главы государства по Конституции должен был стать торага парламента Канат Исаев. Последний отказался исполнять обязанности президента. И. о. главы государства стал премьер-министр Садыр Жапаров.